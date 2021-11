Skyrim è infinito: lo spettacolo del Ray Tracing nel video 4K con 850 mod

Di ritorno dai tracciati digitali di RIDE 4 con il video 8K Ray Tracing, lo youtuber Digital Dreams reindossa l'armatura daedrica del proprio alter-ego di Skyrim per far compiere l'ennesimo step evolutivo al kolossal GDR di Bethesda. Ecco l'ultimo video del progetto Living Skyrim con 850 mod e tool grafici ENB.

Il nuovo filmato confezionato dall'ormai famoso creatore di contenuti testimonia i passi in avanti compiuti dal team di programmatori e designer amatoriali che stanno sviluppando Living Skyrim, una gigantesca lista di espansioni fan made che stravolge l'aspetto, la storia, i contenuti e le meccaniche di gameplay di Skyrim per integrare personaggi secondari, missioni, dungeon, companion, ambientazioni ed elementi grafici assenti nella versione base del capolavoro ruolistico di Bethesda.

L'elenco stilato dai curatori di Living Skyrim fornisce perciò una "bussola interattiva" che indica i diversi passaggi da compiere per installare ogni singola mod senza incappare in problemi di compatibilità: tutte le mod e le espansioni amatoriali presenti nella lista sono state revisionate dagli autori di questo progetto per garantire il massimo livello di ottimizzazione. Qualora foste interessati, trovate l'elenco delle mod in questione nel link che vi lasciamo in calce alla notizia.

Tornando all'ultimo video di Digital Dreams, lo youtuber spiega di aver innestato nel pacchetto di Living Skyrim anche gli ultimi tool grafici di ENB Series per sbloccare l'accesso alla versione più aggiornata della mod per gestire l'illuminazione dinamica, le ombre e i riflessi su vetrate e specchi d'acqua in Ray Tracing. Tutte le mod di questo mega-pacchetto aggiuntivo dovrebbero essere pienamente compatibili con Skyrim Anniversary Edition, la nuova versione celebrativa del GDR a mondo aperto di Bethesda che vedrà la luce l'11 novembre insieme a tanti contenuti inediti e bonus gratis per chi possiede già il gioco o ne fruisce gratis su Game Pass.