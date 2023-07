Skyrim: una mod ci consente di vederci i piedi anche in prima persona

The Elder Scrolls V: Skyrim è popolato da una ricca comunità di giocatori e appassionati modder che, appigliandosi alle enormi potenzialità del vasto mondo di gioco, ogni giorno creano modi alternativi con cui arricchirlo, migliorarlo o modificarlo.

Dopo l'introduzione della stroardinara modalità foto in Skyrim o la mod di Skyrim ispirata a The Witcher 3, ecco arrivare nei giorni scorsi la Improved Camera SE - Mod Showcase, con la quale il creatore sopperisce a un'annosa mancanza: la possibilità di vedere i piedi del protagonista.

Attraverso la mod in questione viene modificata la visuale in prima persona di Skyrim, al punto che la telecamera riesce a inquadrare anche gambe e piedi, favorendo un coinvolgimento totale con il mondo di gioco e con il proprio personaggio.

Contrariamente a quanto può sembrare a una prima occhiata, il progetto ha richiesto un rimaneggiamento notevole del codice di gioco, perché la mod è dovuta intervenire su una serie di aspetti tecnici da non trascurare.

Tra questi, per esempio, ci sono le animazioni, che sono numerose e che hanno dovuto essere aggiustate contestualmente alla situazione di gioco. La mod non si limita dunque a correggere la camminata, in cui ora sono visualizzate anche le estremità del protagonista.

Al contrario, la visuale in prima persona comprende nuove animazioni per la corsa, per la cavalcata, per il crafting e tutti quei contesti in cui le pose del protagonista devono variare rispetto a quanto previsto dai suoi sviluppatori originali. Questo problema, naturalmente, non si è mai posto per chi gioca da sempre in terza persona.