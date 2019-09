Skyrim: la mod con la Nebbia Volumetrica dona un'atmosfera onirica alle ambientazioni

Mentre la community di The Elder Scrolls si diverte a far parlare i Draghi di Skyrim, il programmatore dilettante conosciuto nella scena con il nickname di Robanco ha realizzato una mod grafica di TES V Skyrim che implementa la Nebbia Volumetrica nella dimensione fantasy del GDR di Bethesda.

Il pacchetto aggiuntivo "Volumetric Mists" è già disponibile e può essere scaricato gratuitamente attraverso le pagine di NexusMods (in calce alla notizia trovate il link al sito). A detta del suo autore, l'effetto della nebbia ha richiesto molto lavoro per via del posizionamento a mano delle singole "celle di nebbia digitale" visualizzate sulla mappa.

L'impegno profuso da Robanco, però, sembra produrre i suoi frutti, come possiamo intuire ammirando le evocative immagini che illustrano i cambiamenti grafici e artistici apportati dalla nebbia volumetrica di Skyrim. In soli due giorni dal lancio, d'altronde, la mod in questione è già stata scaricata da quasi 3.000 appassionati, da qui l'interesse mediatico suscitato da questo progetto e dimostra, semmai ve ne fosse ancora bisogno, la passione smisurata che i cultori di TES V continuano a nutrire nei confronti di questo ormai storico gioco di ruolo a mondo aperto.

Il tool Volumetric Mists, oltretutto, ha l'indubbio pregio di non appesantire eccessivamente il motore grafico di Skyrim e, soprattutto, di essere compatibile con la stragrande maggioranza delle altre mod grafiche e contenutistiche del kolossal di Bethesda, come la mod 4K in Ray Tracing e il recente pacchetto di texture 8K per le ambientazioni.