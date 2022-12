Skyrim: una mod trasforma il sistema di combattimento e lo rende simile a For Honor

Il sistema di combattimento di The Elder Scrolls è spesso visto come l'aspetto più debole della saga ruolistica di Bethesda, e Skyrim non fa eccezione. È per questo motivo che il modder Machinegod 420 ha dato vita ad un combat system alternativo ispirato a giochi come For Honor e Kingdom Come Deliverance.

L'obiettivo principale della mod (scaricabile a questo indirizzo) è quello di trasmettere sensazioni più realistiche al giocatore tramite un sistema di combattimento basato sui colpi direzionali. Sono inclusi inoltre cambiamenti ai danni e alla velocità di movimento, ed è stata aggiunta la stamina insieme ad un sistema di stagger.

"Vuoi qualcosa di più realistico (ma non così realistico) delle solite meccaniche action RPG?", dice il modder. "Stanco di saltare e rotolare invece di duellare con le spade? Vuoi un po' più di profondità nel tuo combattimento corpo a corpo? Allora questa mod fa per te!

Questa è una mod di combattimento direzionale, isp.irata a diversi giochi di combattimento all'arma bianca come Kingdom Come Deliverance e Mordhau, ma non è una copia esatta di nessuno di loro, ne prende solo le meccaniche. Ha lo scopo di aggiungere nuove meccaniche e profondità al sistema di combattimento relativamente meh presente in Skryim in questo momento".

Il lavoro di Machinegod 420 potrebbe rendere eccessivamente ardui gli scontri 1v1, ed è per questo motivo che viene consigliato di aggiungere la mod "Wait Your Turn" di Monitor144 per rendere i combattimenti più equi ed equilibrati.

Se invece siete più interessati a modificare l'aspetto estetico dell'RPG, potreste voler dare un'occhiata alle mod che cambiato grafica e meteo in Skyrim.