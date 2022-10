Skyrim, questa mod vi trasporta in una città magica piena di nuove attività

La community di Skyrim è senz'altro una delle più creative. Giocatori e creator continuano a sbizzarrirsi con le proprie creazioni a quasi un decennio dall'uscita di questo titolo, il quale ha da poco ricevuto una nuova e intrigante mod che introdurrà nel mondo di gioco una città totalmente immersa nella magia.

Il pacchetto, denominato The City of Bromjunaar e disponibile sul sito di Nexus Mods, è stato sviluppato dall'utente Sdougiss. Questa mod va, nello specifico, a sostituire la zona di Labyrinthian con un insiediamento urbano super popolato e pieno di attività.

La nuova città è stata pensata come luogo di ritrovo esclusivo per i maghi di Skyrim, e accoglierà in futuro anche una quest pensata apposta per gli amanti delle arti magiche. Bromjunaar, stando all'autore della mod, è popolata con più di 100 NPC diversi, equipaggiati ben 190 linee di dialogo.

Se avete voglia di dare un'occhiata ai contenuti di questo pacchetto, vi rimandiamo al video in allegato, proveniente dal canale YouTube dell'utente Febrith Darkstar. Vi auguriamo una buona visione!

Le creazioni legate all'RPG di Bethesda sono sempre state molto diverse tra loro, e ci hanno abituato a sorprese sempre nuove. La mod capace di ricreare Morrowind con l'engine di Skyrim è tra queste. Si tratta di una total conversion che offrirà un sistema di combattimento diverso rispetto a quello di Skyrim, ricollegandosi a Morrowind sia per quanto riguarda la lore che le abilità.

Gli amanti dell'estetica, invece, adoreranno la mod grafica di Skyrim con texture in 8K che sfiorano il fotorealismo.