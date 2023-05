Skyrim: gli NPC hanno una memoria e infinite cose da dire grazie ad una mod con ChatGPT

"Un tempo anch'io ero un avventuriero, finché non mi sono buscato una freccia nel ginocchio": quante volte avete ascoltato e letto queste parole, base per meme videoludici da oltre un decennio? Dal 2011 la tecnologia ha fatto passi da giganti e oggi un modder ha trovato un modo per rendere più varie e interessanti le parole degli NPC di Skyrim.

Art From the Machine, questo il nome del modder, ha creato una mod con l'ausilio di ChatGPT e altri tool a supporto dell'intelligenza artificiale per conferire ai personaggi non giocanti di The Elder Scroll V: Skyrim VR una memoria per le avventure del giocatore e infinite cose da dire, oltre ad aggiungere un modo per porre loro delle domande dirette a voce.

Il video allegato in apertura di notizia mette adeguatamente in risalto le potenzialità della mod, che si trova ancora in via di sviluppo. Il giocatore, utilizzando la sua voce, parla con diversi personaggi non giocanti dando vita a conversazioni dinamiche. Gli NPC conoscono l'ora del giorno, sanno dove si trovano, sono consapevoli degli oggetti presenti nella scena e ricordano gli eventi passati e le precedenti conversazioni con il giocatore. La Realtà Virtuale, dal canto suo, non fa altro che incrementare ulteriormente l'immesività dell'esperienza di gioco.

Il modder ha implementato il tool Whisper (speech-to-text) per convertire le parole del giocatore in testo, ChatGPT per consentire agli NPC di generare delle risposte adeguate e contestualizzate, e xVASynth (text-to-speech) per dare loro una voce, che sorprendentemente è anche sincronizzata con il loro labiale. La mod non può ancora essere testata pubblicamente e necessita ancora di molto lavoro, tuttavia appare già adesso come un piccola finestrella sul futuro e una dimostrazione delle potenzialità delle intelligenze artificiali applicate ai videogiochi.