Skyrim sulle orme di Diablo e Borderlands: una mod 'ridà colore' al looting

In attesa del supporto ufficiale alle mod di Starfield in arrivo nel 2024, la scena dei modder di Skyrim continua ad arricchire l'esperienza ludica e contenutistica dell'odissea GDR di Bethesda con Loot Spillage NG, un DLC amatoriale che stravolte il sistema di looting.

Realizzata dal creatore di contenuti conosciuto su NexusMods come Monitor144hz, Loot Spillage NG modifica profondamente le dinamiche di saccheggio del Sangue di Drago lasciando cadere a terra tutto il bottino dei nemici.

Gli oggetti abbandonati si illumineranno di un colore specifico: non essendoci alcun genere di 'livello di rarità' all'interno del codice di The Elder Scrolls V Skyrim, il colore degli oggetti cambierà in funzione della tipologia (rosso per le armi, viola per le armature, verde per gli ingredienti e i consumabili, giallo per le chiavi e gli oggetti di valore e verde acqua per gli utensili e gli altri oggetti senza una funzione specifica).

Il sistema elaborato dal modder, di conseguenza, trae spunto dal looting di Borderlands e Diablo per consentire ai giocatori di capire velocemente quali oggetti poter saccheggiare senza dover necessariamente rovistare nelle tasche virtuali del corpo esanime dei nemici, superando così le contraddizioni di questa meccanica ingame ritenuta ormai superata da una fetta della community.

