Skyrim per Nintendo Switch supporta la funzione di acquisizione video

sta per approdare anche su, e grazie alla testata australiana di Vooks scopriamo che la patch del day-one abiliterà la funzione per la registrazione dei video.

Non è molto che la sopracitata funzione è stata introdotta nella nuova home console di Nintendo, e a sfruttarla, fino ad ora, sono solo una manciata di giochi, ovvero The Legend of Zelda Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe, ARMS e Splatoon 2, ai quali si aggiunge oggi il celebre GDR di Bethesda.

Intanto, i primi voti della stampa internazionale per la versione Switch di The Elder Scrolls: Skyrim si sono rivelati positivi, così come l'analisi tecnica svolta dagli specialisti di Digital Foundry.