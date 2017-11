Skyrim per Switch: il costume di Link sarà sbloccabile anche senza gli Amiibo

arriverà il 17 novembre su Nintendo Switch, oggiha confermato che per sbloccare il costume di Link non sarà necessario utilizzare gli Amiibo della serie, l'outfit in questione potranno essere ottenuti semplicemente giocando, senza bisogno di possedere le statuine.

Skyrim per Nintendo Switch è compatibile con gli Amiibo di The Legend of Zelda, utilizzando o uno o più personaggi sarà possibile ottenere varie ricompense come il costume di Link, la Master World, lo scudo e altri oggetti tratti dall'univrso di Hyrule.

Per quanto riguarda il costume di Link (compreso di spada e scudo), questo potrà essere trovato anche sulla Gola del Mondo, la montagna più alta delle terre di Skyrim. Una buona notizia dunque per chi non possiede gli Amiibo di Zelda ma non vuole rinunciare a vstire i panni dell'elfo più famoso della storia dei videogiochi.