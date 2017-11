Skyrim per Switch in diretta oggi 16 novembre alle 16:00

Oggi 16 novembre saremo in diretta a partire dalleconper, la nuova versione dell'open world diin uscita domani.

Nel corso della trasmissione che andrà in onda all'orario sopra indicato sui nostri canali Twitch e YouTube, vi mostreremo come si comporta il titolo sull'hardware della nuova console ibrida della casa di Kyoto e, come al solito, risponderemo a tutti i vostri quesiti al riguardo. Non mancate!

Vi invitiamo, in particolare, ad iscrivervi al canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della diretta, tenendo bene a mente che la registrazione è fondamentale per interagire con la redazione e gli altri membri della community via chat.

Vi ricordiamo che The Elder Scrolls V: Skyrim per Nintendo Switch sarà disponibile a partire da domani 17 novembre. Nei giorni scorsi Bethesda ha confermato che il costume esclusivo di Link potrà essere sbloccato anche senza gli amiibo dedicati.