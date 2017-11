Skyrim per Switch: i primi voti della stampa internazionale sono positivi

La versionedisarà disponibile a partire dal 17 novembre, ma nelle ultime ore sono arrivati i primi voti della stampa internazionale. A giudicare dal tono delle recensioni, il gioco sta ricevendo un'accoglienza positiva.

Si parte dal perfect score di DarkStation (100/100), passando per il 95/100 di NintendoWorldReport e per una sfilza di 90/100 assegnati da testate come GamesRadar, CSMagazine, Nintendo Life, Game Informer e Twinfinite. Da segnalare anche gli 80/100 di Trusted Reviews, IGN, Hardcore Gamer e GameSpot. Nel momento in cui riportiamo la notizia, la versione Nintendo Switch di The Elder Scrolls V: Skyrim ha una media di 85/100 su Metacritic.

Se invece volete conoscere il nostro parere, Everyeye.it ha accolto il gioco con un 75/100 (a questa pagina trovate la nostra Recensione).