Skyrim, la preistoria non è mai stata così bella: i dinosauri giungono a Tamriel

I fan di The Elder Scrolls V avranno sicuramente avuto modo di provare le mod messe a disposizione dalla community legata al titolo di Bethesda: una mod di Skyrim ci consente di vederci i piedi anche in prima persona ma, in generale, vi sono innumerevoli contenuti aggiuntivi gratuiti che permettono di ampliare in modo inedito il proprio viaggio.

Eppure, mentre i modder continuano con lo sviluppo di Skyblivion, altri utenti hanno fatto piombare la preistoria in quel di Tamriel: a Skyrim sono arrivati i dinosauri grazie al lavoro certosino del modder Birbwalker21. La fantastica regione al centro dell'epopea ideata da Bethesda non è mai stata così bella e divertente, perché i rapaci sono tornati e adesso vivono nei numerosi biomi presenti.

A spiegare più nel dettaglio quanto realizzato con la mod in questione - trovate il link in calce alla notizia - ci pensa lo stesso modder, il quale afferma quanto segue: "I rapaci sono Theropodi che possono vivere in una grande varietà di biomi; quelli che vivono nella regione di Skyrim sono coperti da piamo che permettono loro di proteggerli dai climi rigidi. La misura dei rapaci può variare dall'essere piccoli come tacchini ad essere grandi quanto degli orsi. Spesso cacciano in branco per avere maggiori possibilità di abbattere prede più grandi".

Birbwalker21 ha aggiunto tre nuove varianti di rapaci alla sua mod:

Quelli della foresta, i quali prendono spunto dai Velociraptor e sono ricoperti da piume nere ed arancioni;

I rapaci delle Alpi: essi sono basati sul Deinonychus e possono essere visti in zone a nord e in alta quota, seppur possano migrare in tutta Skyrim;

Infine, abbiamo i rapaci delle pianure, nati prendendo spunto dagli Utahraptor. Essi sono i rapaci più grandi e temibili che potranno essere trovati in tutta Skyrim e sono ricoperti da piume marroni.

Pronti a scoprire queste nuove creature e a vivere l'epoca dei dinosauri in The Elder Scrolls V Skyrim?