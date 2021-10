Skyrim verso Halloween con 13 nuove mod in evidenza per PC, PlayStation e Xbox

Skyrim è immortale: in vista della ricorrenza di Halloween, Bethesda ha curato una selezione di 13 nuove mod in evidenza per la Special Edition su PC, PlayStation e Xbox.

Questo mese ce n'è per tutti i gusti, da nuovi equipaggiamenti a seguaci mostruosi, fino ad arrivare a case di vampiri e di cacciatori di vampiri. Che voi stiate cercando nuovi nemici da fronteggiare o nuovi modi per rilassarvi, troverete il necessario per entrare nello spirito di Halloween. A seguire trovate la lista complete delle nuove mod in evidenza.

Skyrim Special Edition | Nuove Mod per Halloween

Medusa & Drakul Armor di ZerofrostSatyr, conversione di Xthelostnekox

di ZerofrostSatyr, conversione di Xthelostnekox Mod di Skyrim SE per Xbox Bloody Bones di XvomTheMad, conversione di Clofas1

di XvomTheMad, conversione di Clofas1 Mod di Skyrim SE per Xbox Soul Cairn Shack di Betalille

di Betalille Mod di Skyrim SE per Xbox The Brotherhood Of Old di Tom_Tesoro

di Tom_Tesoro Mod di Skyrim SE per PC e Xbox Ebony Battle Spiders - Conjuration Spell di ShadowCrosserX

di ShadowCrosserX Mod di Skyrim SE per PC e Xbox Foxpaw Manor di Ar7ific1al

di Ar7ific1al Mod di Skyrim SE per PC, Xbox e PlayStation Soul Rift di Chris514

di Chris514 Mod di Skyrim SE per Xbox Ignicia - Flame Atronach Follower di Uiea

di Uiea Mod di Skyrim SE per PC, Xbox e PlayStation Lady Embers - Burnt Spriggan Follower di Uiea

di Uiea Mod di Skyrim SE per PC, Xbox e PlayStation Adalvald’s Retreat di ToggleAI

di ToggleAI Mod di Skyrim SE per PC, Xbox e PlayStation Unique Vampire Dens di Gonkish, conversione di HarriHoney

di Gonkish, conversione di HarriHoney Mod di Skyrim SE per Xbox Grim Apothecary di SkaerKrow

di SkaerKrow Mod di Skyrim SE per Xbox e PlayStation Grim Potions di Naxmaardur con grafica di Shadeocai, conversione di BraccaMykar79

Quale scaricherete? Ne approfittiamo per ricordarvi che a novembre verrà pubblicato The Elder Scrolls: Skyrim Anniversary Edition su PS5 e Xbox Series X|S