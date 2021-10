Skyrim in Real Life: la star di Tik Tok arrestata con l'accusa di omicidio

Con un pubblico di oltre 950.000 follower su TikTok e ulteriori 170.000 iscritti al proprio canale YouTube, Ali Nassar Abulaban, conosciuto in rete come JinnKid, è il content creator che ha dato vita alla serie di successo "Skyrim in Real Life".

Dalla cittadina di East Village, negli Stati Uniti d'America, arriva ora la notizia dell'arresto dell'uomo, che le forze dell'ordine locali hanno accusato del reato di duplice omicidio. In seguito al ritrovamento dei cadaveri della moglie di Abulan, Ana, di 29 anni, e di Rayburn Barron, amico della donna di 28 anni, Ali Nassar Abulan è stato fermato dalla polizia, che lo ha accusato di avere ucciso le due persone. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, il Tik Toker e la moglie sarebbero stati in procinto di lasciarsi, con l'uomo che avrebbe messo in atto presunte azioni di stalking nei confronti della donna.



Al momento, Ali Nassar Abulan è in stato di fermo presso le autorità locali, con le forze dell'ordine impegnate nella conduzione di ulteriori indagini. La verità sul duplice omicidio dovrà ovviamente essere accertata dalle autorità giudiziarie statunitensi, che hanno già fissato la prima udienza del processo all'uomo. Ali Nassar Abulan dovrà testimoniare in tribunale il prossimo 5 gennaio 2022.