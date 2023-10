Skyrim riceve una delle feature più comode di Starfield grazie a una nuova mod

Nonostante l'arrivo di Starfield, i modder non hanno certo perso interesse nei confronti di The Elder Scrolls V Skyrim, che al contrario continua a ricevere novità gradite. Una nuova mod, piccola ma gradita, è ripresa proprio dall'ultimo kolossal di Bethesda a tinte sci-fi.

Sul portale Nexus Mods il modder JaySerpa, da tempo specializzato sull'Action/RPG fantasy, ha pubblicato la sua ultima creazione, Press E to Heal Followers, che proprio come accade in Starfield permette di curare in tempo reale i nostri compagni caduti facendo ricorso ad una delle nostre pozioni nell'inventario. Pur non essendo magari nulla di sconvolgente, si tratta di una feature comunque utile ed interessante che rende più fluido il gameplay, considerato che una simile meccanica non è mai stata introdotta da Bethesda in nessuna versione di Skyrim commercializzata nel corso del tempo.

In aggiunta, per dare un tocco d'immersione in più, i nostri alleati curati ci ringrazieranno per l'aiuto attraverso brevi linee di dialoghi aggiunte sempre grazie alla stessa mod: JaySerpa non ha dunque trascurato nessun dettaglio. Per molti giocatori, soprattutto chi affronta l'avventura alle difficoltà maggiori, questa novità potrebbe risultare molto gradita. Restando sempre in tema, nel corso dell'estate 2023 è stata pubblicata una mod che introduce la Modalità Foto in Skyrim, altra feature fortemente gradita dalla community.

Per quanto riguarda invece l'Action/RPG sci-fi, il supporto ufficiale alle mod per Starfield arriva nel 2024, sebbene per il momento Bethesda non ha fornito dettagli più precisi su quando sarà effettivamente disponibile.