Skyrim SE, Bethesda lancia le Creazioni: la community teme l'invasione di mod a pagamento

Nei giorni scorsi i curatori del sito ufficiale di Bethesda hanno presentato ufficialmente le Creazioni di Skyrim Special Edition: l'annuncio della nuova versione del servizio conosciuto originariamente come Creation Club, però, è stato accolto con scetticismo da una fetta della community.

Dalle colonne del sito di Bethesda apprendiamo che il nuovo sistema delle Creazioni introdotto in Skyrim Special Edition evolve il concetto del Creation Club per proporre alla community tutta una serie di 'mod supervisionate', ossia espansioni fan made approvate dai designer di Bethesda dopo essersi sincerati che questi contenuti siano in linea con la lore, il comparto artistico, gli eventi della trama e la narrazione emergente dell'ormai storico open world fantasy diretto da Todd Howard.

Ebbene, il nuovo sistema delle Creazioni si fa carico sia della distribuzione in multipiattaforma di mod gratuite che di veicolare la pubblicazione di espansioni amatoriali a pagamento: l'intento del 'nuovo' Creation Club è perciò quello di unificare e semplificare le modalità di accesso e di distribuzione delle mod 'verificate'. Nulla di preoccupante, verrebbe da aggiungere.

Eppure, l'annuncio delle Creazioni di Skyrim ha spinto diversi appassionati a riflettere sul possibile 'pericolo' rappresentato dai timori per l'arrivo di una vera e propria invasione di mod a pagamento su PC e console. A far discutere è anche la mancata integrazione delle Creazioni in Skyrim Anniversary Edition, come pure l'impossibilità di utilizzare le mod 'verificate' precedentemente distribuite tramite il Creation Club senza disabilitare i Trofei su console PlayStation (a differenza delle mod gratuite).



Ad alimentare ulteriormente il dibattito ci pensano anche gli utenti che stanno partecipando alle discussioni sui social per il rumoreggiato ritorno del Creation Club con le mod di Starfield. Per un ulteriore chiarimento, qui trovate le nuove linee guida di Bethesda Game Studios sulle Creazioni, con le modifiche apportate al sistema deputato a gestire la distribuzione e la condivisione di mod gratuite e a pagamento verificate.