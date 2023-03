Skyrim: un selvaggio cosplay di Aela la Cacciatrice dall'italiana The Sorceress

Mentre la community è preoccupata per la possibile esclusività di The Elder Scrolls 6 su Xbox, è ancora Skyrim a mantenere viva la saga di giochi di ruolo sviluppata da Bethesda. Uscito ormai oltre un decennio fa, il quinto capitolo ambientato nella più fredda regione di Tamriel è infatti sorretto da un fandom fedele.

Personaggio secondario della trama, Aela la Cacciatrice è una delle protagoniste più celebrate dalla community dei cosplayer. L'incontro tra il Sangue di Drago e la cacciatrice avviene nei pressi di Whiterun, dove la donna è impegnata in un combattimento contro un gigante. Aiutandola, verrà proposto al protagonista di reclutarsi presso i Compagni. Sapete che la nuova frontiera del modding su Skyrim sono le IA?

Entrando a far parte della fazione che ha sede a Jorrvaskr, Aela diventerà un'insegnante di tiro con l'arco, equipaggiamento di cui è specializzata. Inoltre, completando le missioni assegnate dai Compagni, Aela donerà il suo sangue al protagonista, permettendogli di diventare un licantropo.

In questo cosplay di Aela da The Elder Scrolls V: Skyrim ritroviamo la cacciatrice impegnata in una perlustrazione in un bosco. Arco alla mano, è pronta a sfruttare le sue letali abilità per porre fine alla vita di chiunque osi minacciarla. A realizzare questa stupenda interpretazione è la cosplayer italiana The Sorceress, la quale si è immersa nella riserva naturale Nomentum in provincia di Roma per replicare le ambientazioni boschive dei dintorni di Whiterun.