Skyrim diventa il settimo gioco più venduto di sempre, grazie ad oltre 60 milioni di copie

Era l'11 novembre 2011 quando The Elder Scrolls V Skyrim faceva il suo esordio su PC, PlayStation 3 e Xbox 360: il kolossal di Bethesda si è imposto velocemente come uno degli Action/RPG più popolari ed amati, grazie anche a numerose riedizioni nel tempo. 12 anni dopo, Skyrim continua a segnare record.

Come confermato dal director Todd Howard parlando ai microfoni di IGN.com, dal lancio originale ad oggi l'avventura del Dovahkiin ha superato quota 60 milioni di copie vendute, confermandosi così il più grande successo della storia di Bethesda. "Siamo qui, 12 anni dopo Skyrim, a parlare di un gioco che ha venduto più di 60 milioni di copie", queste le precise parole di Howard sui numeri impressionanti di The Elder Scrolls V.

Se così stanno le cose, ciò significa che Skyrim è anche divenuto il settimo gioco più venduto di sempre: davanti a lui ci sono solamente Minecraft (238 milioni), GTA V (180 milioni), Tetris (100 milioni), Wii Sports (82,9 milioni), PUBG Battlegrounds (75 milioni) e Mario Kart 8 (62,25 milioni calcolando versione Wii U e Deluxe). L'Action/RPG ha accresciuto sempre di più il suo successo e le sue qualità con il passare degli anni, arrivando anche sulle attuali PlayStation 5 e Xbox Series X/S attraverso The Elder Scrolls V Skyrim Anniversary Edition, versione pensata per celebrare il decimo anniversario dell'opera.

Adesso si resta in attesa di scoprire quale sarà il futuro del brand, con The Elder Scrolls 6 che potrebbe essere l'ultimo diretto da Todd Howard. In ogni caso il prossimo appuntamento targato Bethesda è Starfield in uscita il 6 settembre 2023: il kolossal sci-fi sarà disponibile su PC e Xbox Series X/S.