Skyrim si fonde con Persona 5 grazie ad un curioso glitch grafico

A sette anni dal lancio, The Elder Scrolls V: Skyrim sa ancora come far parlare di sé. Il gioco di ruolo open world di Bethesda si è recentemente reso protagonista di un nuovo fenomeno grafico che ha avvicinato il gioco al nome di una delle serie JRPG più amate in assoluto.

Come potete notare grazie alle immagini che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, un particolare glitch ha praticamente fuso il mondo di Skyrim con quello di Persona 5 di Atlus, il cui stile estetico è fortemente caratterizzato dalla coesistenza dei colori rosso, nero e bianco.

Il glitch si è palesato in seguito alla non corretta installazione delle mod grafiche della serie ENB da parte di due utenti, che hanno in seguito segnalato l'evento su reddit. Siamo sicuri che in tanti sarebbero curiosi di esplorare le sconfinate lande di Skyrim avvolti dall'estetica di Persona 5, ma sfortunatamente non è stato ancora chiarito il preciso meccanismo tramite cui è possibile attivare autonomamente lo stravolgimento grafico. Cosa ne pensate dell'effetto creato da questo involontario, quanto curioso avvenimento?

A proposito di Persona 5, il director Masahiro Sakurai ha recentemente svelato qualche dettaglio in più sull'introduzione di Joker all'interno del roster di Super Smash Bros. Ultimate.