Skyrim Special Edition per PS5 compare su Amazon Francia? No, è un falso

In queste ore si sta diffondendo a macchia d'olio la notizia della comparsa di The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition per PlayStation 5 nei listini di Amazon Francia. Colpa di un presunto screenshot, che ritrae la copertina con la fascetta bianca, che abbiamo scoperto essere il tratto distintivo dei giochi per la console next-gen di Sony.

Lo screenshot in questione non sembra lasciare adito a dubbi: si vede chiaramente l'immagine della cover all'interno di una pagina del sito e-commerce, con tanto di prezzo fissato a 70 euro. Skyrim ha già attraversato due generazioni di console, e ancora oggi è uno dei titoli più giocati in assoluto, per cui un eventuale approdo su PlayStation 5 non appare poi tanto improbabile. In fondo, sta per succedere anche a Grand Theft Auto 5.

Dopo una semplice verifica, in ogni caso, ci siamo resi conti che si tratta di un falso. Nel momento in cui vi scriviamo The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition non risulta essere annunciato per PS5. L'immagine che sta circolando, e che potete visionare anche voi in calce a questa notizia, è stata creata ad hoc da un fan, e la prova può essere trovata a questo indirizzo. L'utente, al momento sconosciuto, ha utilizzato come base la copertina di Marvel's Spider-Man Miles Morales per PS5 condivisa ieri da Sony, che ha anche funto da esempio per il design che contraddistinguerà tutti i giochi della console next-gen.

Cosa ne pensate al riguardo? Come accogliereste l'eventuale annuncio di Skyrim per PS5? Diteci la vostra nei commenti!