Skyrim Special Edition: texture ancora più belle con la mod Skyrim 2020 Parallax

A dieci anni dalla prima pubblicazione, The Elder Scrolls V: Skyrim continua a regalare soddisfazioni, visto che la comunità dei modder non ha praticamente mai smesso di armeggiare con i file del gioco per migliorare il lavoro compiuto da Bethesda.

Da diversi anni è disponibile la mod Skyrim 2020 Parallax, sviluppata da un utente conosciuto su Nexus Mods come Pfuscher, che migliora sensibilmente la qualità delle texture delle superfici nei paesaggi, nelle città, nei dungeon e su tanti altri elementi. Nel corso del tempo ha ricevuto numerose migliorie, che l'hanno condotta alla versione 3.5.2 pubblicata pochi giorni fa. Il pacchetto aggiornato pesa circa 5,4 GB, e aggiunge ulteriori texture e cubemaps per gli animali, le fattorie e città come Markarth e Riften. Come se non bastasse, dà una rinfrescata alle texture di Solitude, Whiterun, Windhelm e Winterhold.

Se vi è venuta voglia di rigiocare Skyrim per l'ennesima volta, allora potreste seriamente prendere in considerazione il download di questa mod per la Special Edition, disponibile su Nexus Mods. Pfuscher , purtroppo, non ha condiviso degli screenshot delle aree aggiornate, ma potete ugualmente farvi un'idea sul suo lavoro guardando le immagini in calce a questa notizia tratte dalle precedenti iterazioni di Skyrim 2020 Parallax Mod.