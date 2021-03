Skyrim Special Edition su Xbox Game Pass per PC è moddabile, ma con limitazioni

The Elder Scrolls 5: Skyrim deve gran parte della sua fortuna al supporto alle mod di cui è dotato, che in questi dieci anni ha attirato stuoli di modder che hanno arricchito e talvolta migliorato l'esperienza originale con un grandissimo numero di contenuti.

Per qualcuno moddare Skyrim è diventato persino più divertente di giocare a Skyrim, pertanto è facile comprendere l'interesse nei confronti della Special Edition appena approdata nel catalogo di Xbox Game Pass per PC assieme a tanti altri giochi di Bethesda, prima mossa attuata da Microsoft dopo l'acquisizione della compagnia del Maryland.

Di base, i giochi per PC acquistati sul Microsoft Store, inclusi quelli scaricati da Xbox Game Pass, vengono installati in una cartella di sola lettura che ne impedisce la modifica. Per alcuni titoli (tra cui FTL e State of Decay 2) è tuttavia offerta la possibilità di fare diversamente, e questo vale anche per Skyrim Special Edition. Purtroppo, non tutto è rose e fiori: anche se può essere installata in un'altra cartella e quindi moddata, la versione Microsoft Store possiede un eseguibile differente dall'edizione Steam, che risulta essere incompatibile con lo Skyrim Script Extender (SKSE). "Le applicazioni del Windows Store sono bloccate in maniera molto simile ai giochi per console e non consentono alle API dello script extender di funzionare". In altre parole, "SKSE non può supportare nessuna versione Windows Store di Skyrim", si legge sul sito ufficiale di SKSE.

Cosa significa ciò? Senza il tool SKSE, molte delle mod più famose non possono essere installate. È il caso, ad esempio, di SkyUI e Legacy of Dragonborn. In compenso, PC Gamer segnala che tutte quelle elencate su Bethesda.net sono compatibili, esattamente come Alternate Start - Live Another Life, A Quality World Map, Inigo e The Forgotten City. Meglio di niente!