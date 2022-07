Da Skyrim a Starfield, passando per Fallout 4: l'evoluzione del Creation Engine in video

La grafica di Starfield sarà davvero nextgen? Lo youtuber ColtEastwood ha confezionato un'interessante video sulle migliorie apportate da Bethesda con il Creation Engine 2, il motore grafico sviluppato internamente dal team di Todd Howard per plasmare questo e i prossimi titoli della compagnia.

Il noto creatore di contenuti parte ovviamente dal ricordo della grafica delle esperienze ruolistiche più iconiche di Bethesda, come Skyrim e Fallout 4. ColtEastwood trae poi spunto dal Gameplay Reveal di Starfield per soffermarsi sugli aspetti che, secondo lui, denotano l'impegno profuso da Bethesda per trarre il massimo vantaggio dalla potenza computazionale di Xbox Series X/S.

I temi trattati dallo youtuber sono davvero tanti e spaziano dal lavoro svolto dal team di Todd Howard sulle animazioni di personaggi e creature di Starfield alla nuova tecnologia procedurale per la gestione del lip-sync e degli occhi dei PNG.

Di particolare interesse è poi il passaggio in cui ColtEastwood descrive le potenzialità del Creation Engine 2 nella gestione degli hub spaziali di Starfield: a detta dello youtuber, infatti, le sequenze di gameplay mostrate da Bethesda lasciano intravedere il grande lavoro portato avanti dagli sviluppatori americani nella realizzazione di ambienti più dinamici e "vivi", con un numero sensibilmente superiore di pedoni e personaggi secondari con cui interagire liberamente facendo la spola tra i tanti mondi alieni che imperlano la mappa stellare di Starfield.

A questo punto non ci resta che lasciarvi all'ultimo video approfondimento di ColtEastwood, ma prima vi ricordiamo che Starfield è previsto al lancio nel 2023 (si spera entro e non oltre la prima metà del prossimo anno) su PC e in esclusiva console su Xbox Series X/S, con approdo immediato nel catalogo di Xbox e PC Game Pass.