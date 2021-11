Skyrim nello stile di Borderlands? Grafica stravolta con le ultime mod cel-shading

Lo sviluppatore amatoriale conosciuto come Kanjs ha pubblicato numerosi pacchetti gratuiti di texture che stravolgono la grafica di TES V Skyrim per farla aderire ai canoni estetici della serie di Borderlands.

Per dare agli utenti la massima libertà di scelta, l'autore di questo progetto ha suddiviso la mod in numerosi pacchetti che, installati singolarmente, consentono agli emuli del Sangue di Drago di infondere lo stile di Borderlands nelle texture di armi, architetture, vestiti, creature, personaggi, dungeon, scenari e vegetazione.

Ciascuno dei pacchetti aggiuntivi può essere scaricato in via del tutto gratuita sulle pagine di NexusMods: in cima e in calce alla notizia trovate un video esplicativo e delle immagini che mostrano il nuovo aspetto cel-shading delle ambientazioni di Skyrim una volta installati tutti i DLC fan made firmati da Kanjs. A detta del suo autore, l'utilizzo della versione 1K delle texture presenti in ciascuna delle sue mod dovrebbe comportare un aumento delle prestazioni quantificabile tra i 10 e 20fps, in base al contesto ingame e alla propria configurazione hardware.

Tutti i pacchetti grafici sono compatibili con la versione PC di Skyrim Special Edition e con l'ultimissima Skyrim Anniversary Edition, disponibile dall'11 novembre per celebrare il decimo anniversario di The Elder Scrolls 5, il capolavoro fantasy di Bethesda.