Skyrim, che successo per Nexus Mod! Oltre 5 miliardi di download per The Elder Scrolls V

Che The Elder Scrolls V Skyrim stia vivendo da tempo una sua seconda vita grazie alla community di modder è risaputo ormai da tutti: basti pensare, ad esempio, alla nuova mod next-gen di Skyrim con grafica da urlo in arrivo nel 2024. Tuttavia, il successo e il merito del gioco è anche quello di aver trainato i numeri elevati del portale Nexus Mod.

La giornata di ieri è stata edulcorata da una comunicazione ufficiale rilasciata dai gestori del sito di cui sopra: Nexus Mods ha raggiunto i 10 miliardi di download di file. Si tratta di un risultato incredibile non solo per i gestori della pagina web, ma anche per i modder che hanno dedicato anima e corpo ad alcuni dei progetti non ufficiali più interessanti rilasciati per varie IP del mercato videoludico. Come affermato da Nexus Mods, inoltre, "se ogni download fosse un passo, si potrebbe camminare verso la luna per 11 volte, o percorrere I settemila passi verso Hrothgar Alto per 4.161.464 volte. Se festeggiassimo ogni download con una fetta di pizza, questa pizza coprirebbe 15 volte l'isola di Manhattan. Se si scaricasse un file al secondo, ci vorrebbero 317 anni per scaricare tutti i file".

Tuttavia, c'è un fatto molto interessante connesso ai traguardi di Nexus Mods: su 10 miliardi di download, ben 5.7 miliardi sono stati conseguiti da Skyrim. Secondo quanto emerso nell'elenco completo reperibile in rete, infatti, questo è l'elenco dei dieci giochi più di successo sul portale.

Skyrim Special Edition - 3.8 miliardi; Skyrim (original edition) - 1.9 miliardi; Fallout 4 - 1.3 miliardi; Fallout New Vegas - 514 milioni; Stardew Valley - 296 milioni; Cyberpunk 2077 - 288 milioni; Oblivion - 286 milioni; Fallout 3 - 166 milioni; The Witcher 3 - 138 milioni; Baldur's Gate 3 - 96 milioni.

Cosa ne pensate di questi numeri per The Elder Scrolls V Skyrim? Siete tra i giocatori che hanno contribuito al successo del titolo su Nexus Mods? Fatecelo sapere qui nei commenti.