Skyrim: la tazza di caffè di Game of Thrones diventa una mod

Una delle curiosità più discusse dell'ottava stagione di Game of Thrones è stata la presenza di una tazza di caffè dimenticata sul set e ripresa durante una delle scene andate in onda, una gaffe della produzione sulla quale il popolo dell'internet ha scherzato molto negli ultimi tempi.

La community dei modder, che è sempre in prima linea quando si parla di creatività e genialità, non ha perso tempo ed ha deciso di "omaggiare" l'avvenimento proprio in una mod, di The Elder Scrolls V: Skyrim, dedicata alla famosa tazza di Starbucks dimenticata.

La richiesta era partita proprio dalla community di Skyrim, e due utenti in particolare non se lo sono fatto ripetere due volte: Sphered ha creato la "Mysterious Coffee Cup mod" ed ha piazzato alcune tazze di caffé a Dragonsreach nella versione standard di Skyrim, mentre la "Skyland Coffee mod" di JohnRose81 sostituisce tutte le caraffe nel mondo di gioco con una tazza di caffé appunto, la Skyland Coffee, che è una parodia proprio di quella di Starbucks, questa volta nella special edition di Skyrim.

Non sono le uniche bizzarrie a tema GoT che stiamo vedendo negli ultimi tempi: dei fan delusi hanno infatti organizzato una petizione per rigirare la Stagione 8 di Game of Thrones, che in questo momento ha quasi raggiunto quota 800.000 firme. Un ulteriore modo per capire quanto, nel bene o nel male, tale serie TV sia entrata nell'immaginario collettivo.