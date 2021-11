Skyrim The Adventure Game: annuncia il gioco da tavolo prequel di TES 5

In occasione dei festeggiamenti per il decimo anniversario di Skyrim, Modiphius Games ha annunciato The Elder Scrolls V Skyrim The Adventure Game, un gioco da tavolo che può definirsi un vero e proprio prequel delle avventure narrate nel GDR di Bethesda.

Skyrim The Adventure Game è un board game che permetterà ad un massimo di quattro persone (ma si può giocare anche in solitaria) di prendere parte ad una storia ambientata 25 anni prima degli eventi narrati in The Elder Scrolls V. Le classi sono ovviamente ispirate ai personaggi che popolano il freddo mondo di Skyrim, inoltre sono presenti oltre 600 carte e 380 gettoni oltre a decine di miniature, da segnalare come gli autori abbiano già pianificato il lancio di due set di espansione denominati Dawnguard e From the Ashes.

Su Gamefound The Elder Scrolls V Skyrim The Adventure Game ha raggiunto l'obiettivo di 117.000 euro in meno di mezz'ora e al momento il gioco ha raccolto fondi per oltre 530.000 euro, mancano ancora 32 giorni alla fine della campagna e questa cifra è sicuramente destinata a crescere.

The Elder Scrolls V Skyrim The Adventure Game è atteso per il 2022, in apertura trovate un video che mostra tutti i dettagli sul gioco da tavolo e un dietro le quinte sulla realizzazione del progetto. Nel frattempo l'11 novembre Bethesda pubblicherà Skyrim Anniversary Edition, riedizione che include tutti i DLC, le espansioni ed i contenuti bonus oltre alle migliorie apportate dalla Special Edition del 2016.