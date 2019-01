Skyrim Together: l'ambiziosa mod che aggiunge il multiplayer entra in Beta

Il gruppo di programmatori e designer amatoriali riunitosi con l'intento di creare la mod multiplayer definitiva di The Elder Scrolls V: Skyrim conferma l'avanzato stadio di sviluppo del progetto e annuncia l'apertura imminente della prima fase di beta testing per Skyrim Together.

La mod promette di stravolgere le dinamiche narrative e di gameplay del capolavoro ruolistico di Bethesda del 2011 con l'aggiunta di una corposa espansione gratuita che permette ai Sangue di Drago di tutto il mondo di collaborare per combattere le forze del male o, magari, di affrontare gli altri guerrieri online per capire chi merita davvero di essere chiamato Dovahkiin.

Più che una semplice mod, quindi, Skyrim Together ambisce ad essere una total conversion in grado di elevare l'esperienza fantasy del titolo a un livello completamente nuovo: non a caso, gli autori contano di pubblicare degli ulteriori strumenti di sviluppo per consentire ad altri modder di ampliare il proprio lavoro con pacchetti di missioni, attività, elementi di equipaggiamento e personalizzazioni all'interfaccia.

La Beta di Skyrim Together avverrà in più fasi: la prima dovrebbe partire entro la fine del mese di gennaio e coinvolgerà un ristretto numero di appassionati (presumibilmente, solo coloro che hanno aderito alla campagna di crowdfunding lanciata su Patreon). La seconda, invece, sarà aperta a tutti e si protrarrà per qualche mese, con aggiornamenti costanti e patch incrementali.

La mod Skyrim Together potrà essere utilizzata sia dagli utenti di The Elder Scrolls V: Skyrim che dagli acquirenti della Special Edition del 2016, ma solo su PC. Date un'occhiata all'ultimo video registrato dagli autori di questa promettente mod e diteci cosa ne pensate al riguardo.