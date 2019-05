Skyrim Together: minacce di morte per i creatori della mod

Sembra proprio che i lavori su Skyrim Together, uno dei progetti più ambiziosi e attesi tra quelli che riguardano il quinto The Elder Scrolls non stiano procedendo nel migliore dei modi e la causa principale è la tossicità della community.

Ad evidenziare la questione è stato il report del mese di maggio 2019, nel quale lo sviluppatore Yamashi ha annunciato di non aver subito solo delle pressioni da parte degli utenti, ma anche delle vere e proprie minacce di morte, le quali sono state immediatamente segnalate alle autorità competenti. Tra le richieste principali di questi individui pare esserci la richiesta di aggiornamenti settimanali sullo sviluppo e sulla pubblicazione di una versione open source della mod. Non mancano poi inviti più o meno aggressivi ad uno sviluppo più costante, dal momento che l'attuale team non può dedicare al progetto un gran quantitativo di tempo, il che non sta andando a genio a molti giocatori che non vedono l'ora di esplorare il mondo di Skyrim in compagnia di un amico.

Pare che il gioco abbia subito delle profonde modifiche nelle ultime settimane e che lo sviluppo sia quasi ripartito da zero. Secondo Yamashi, allo stato attuale dei lavori il gioco è pieno zeppo di bug ed è difficile che qualcuno possa riuscire a giocare la mod serenamente. A questo proposito, l'open beta della mod non ha ancora una data d'uscita ufficiale e potrebbe non arrivare tanto presto.

Vi ricordiamo che la closed beta di Skyrim Together è già partita da qualche mese. Sapevate che l'ormai celebre tazza di caffè di Game of Thrones è diventata una mod di Skyrim?