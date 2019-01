Skyrim Together: parte la Closed Beta della mod che aggiunge il multiplayer

Skyrim Together, l'attesissima mod di The Elder Scrolls V: Skyrim che promette di ampliare l'esperienza ruolistica del kolossal di Bethesda con il multiplayer cooperativo e competitivo, è entrata ufficialmente in Closed Beta.

Ad annunciare il lieto evento è lo stesso gruppo di sviluppatori e programmatori amatoriali che si occupa di questo ambizioso progetto da oramai 4 anni.

Come specificato dal team di Skyrim Together, la prima fase della beta a porte chiuse si rivolge solo a coloro che hanno aderito alla campagna di crowdfunding su Patreon: nel corso delle prossime settimane, comunque, sono previste ulteriori fasi che consentiranno a una fetta più ampia di Sangue di Drago di affermare il proprio predominio online sugli altri pretendenti al trono dell'unico, vero Dovahkiin.

Dal punto di vista contenutistico, la mod stravolge l'interfaccia e le meccaniche di gioco per far spazio alle attività multiplayer più disparate: i fortunati partecipanti alla Closed Beta possono già affrontare un ampio ventaglio di sfide PvE e PvP, sperimentando le dinamiche basate sui dialoghi e sul commercio tra utenti di oggetti, pozioni e armi.

Con il tempo, e col fondamentale aiuto degli appassionati, gli autori di Skyrim Together promettono di implementare altre funzionalità, molte delle quali sono già state sviluppate ma verranno aggiunte in un secondo momento per non impattare sulla stabilità del netcode dei beta tester. La versione finale della mod è attesa al lancio per metà 2019 e sarà completamente gratuita per tutti gli acquirenti di The Elder Scrolls V: Skyrim (e della Special Edition) su PC.