Skyrim su Unreal Engine 5:il remake fan made di Whiterun risplende in video

Da grande appassionato di GDR a mondo aperto, lo youtuber e modder Leo Torres ha sfruttato gli strumenti di sviluppo integrati nell'editor di Unreal Engine 5 per ricreare Whiterun, uno degli scenari più iconici di Skyrim.

Il primo insediamento 'maggiore' visitato da ogni esploratore di Skyrim desideroso di diventare il nuovo Sangue di Drago viene così ricreato dallo youtuber utilizzando la versione più aggiornata del motore grafico multipiattaforma di Epic Games, con risultati a dir poco incredibili.

Come possiamo notare nel video confezionato da Leo Torres, la reinterpretazione di Whiterun in salsa UE5 risulta essere davvero fedele all'originale, ma con un livello di dettaglio sensibilmente più elevato per le strutture architettoniche, gli edifici, il castello e ogni singolo elemento che abbellisce lo scenario della cittadina che ospita la Forgia Celeste.

Per concretizzare la sua visione creativa, l'autore di questo progetto si è appoggiato al lavoro svolto dai tanti sviluppatori amatoriali che propongono i propri pacchetti grafici nel Marketplace di Epic Games dedicato agli sviluppatori che utilizzano Unreal Engine. Più che una mod, quindi, si tratta di un mero progetto artistico che, presumibilmente, non è pensato per essere fruito 'in forma giocabile' e distribuito su piattaforme come NexusMods, Mod DB o simili.

