Skyrim: l'urlo draconico in un cosplay femminile del Sangue di Drago

Mentre la questione esclusività The Elder Scrolls 6 preoccupa i giocatori PlayStation, che potrebbero dover rinunciare al capolavoro in sviluppo presso Bethesda a causa dell'acquisizione di Microsoft, è tempo di fare ritorno nella più fredda delle regioni di Tamriel attraverso l'interpretazione della cosplayer Federica Palmisano.

Conosciuta anche come il Vecchio Regno o la Terra dei Padri, Skyrim è la regione più a nord di Tamriel, ambientazione del quinto episodio della saga di giochi di ruolo di Bethesda. Qui, in The Elder Scrolls V: Skyrim ci viene narrata la leggenda del Dovakhiin.

Protagonista di TES V: Skyrim è il Sangue di Drago, un uomo nato con l'anima e il sangue di drago, ma in un corpo mortale. Il gioco uscito nel 2011 comincia con il Dovakhiin prigioniero e condannato alla decapitazione. A salvargli la vita sarà l'attacco di un drago che spazzerà via la cittadina di Helgen. Solamente in seguito il protagonista scoprirà la sua vera natura e il suo destino, quello di sconfiggere il malvagio re dei draghi Alduin. A proposito, sapete che Skyrim è il settimo gioco più venduto di sempre?

In questo cosplay femminile del Sangue di Drago da Skyrim vediamo il protagonista con indosso il set completo in cui viene raffigurato in ogni poster del titolo e pronto a lanciarsi in battaglia armato di spada.