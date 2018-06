Skyrim: Very Special Edition, parodia mostrata da Bethesda all'E3 2018, esiste davvero!

Nel corso della conferenza Bethesda all'E3 2018 è stato mostrato un video parodia dedicato a The Elder Scrolls V: Skyrim. La clip prende in giro la moltitudine di edizioni realizzate per l'RPG, ma in queste ore è emersa una chicca interessante: Skyrim: Very Special Edition, questo il titolo della parodia, esiste davvero!

Nel video vediamo protagonista Keegan Michael-Key, noto attore e comico statunitense, che gioca a una speciale versione di Skyrim utilizzando soltanto la sua voce. Ciò è possibile grazie ad Amazon Echo, assistente vocale Amazon, che rende giocabile l'RPG di Bethesda sulle piattaforme domestiche più disparate.

Una gradita e sottile auto-ironia, da parte del publisher, che ha preso in giro sé stessa per il fatto che negli ultimi 7 anni ha pubblicato nuove edizioni di Skyrim su diverse piattaforme: da PS4 e Xbox One a PC e finanche Nintendo Switch, senza contare le console originarie per le quali fu sviluppato il gioco, ovvero PS3 e Xbox 360.

Ora è stato reso noto che SKyrim: Very Special Edition esiste davvero: se acquisterete Amazon Echo, il celebre assistente vocale del colosso di e-commerce, potrete scaricare l'app per dispositivi iOS e Android e chiedere ad Alexa di avviare Skyrim.

Che ve ne pare di Skyrim: Very Special Edition?