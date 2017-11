Skyrim VR: gli sviluppatori ci illustrano le novità in ambito gameplay

ha pubblicato un nuovo filmato dedicato a The Elder Scrolls V Skyrim VR in cui gli sviluppatori ci parlano degli importanti cambiamenti apportati al gameplay al fine di adattare il gioco ai dispositivi per la realtà virtuale.

Il sistema di combattimento è stato appositamente riprogettato allo scopo di migliorare l'esperienza: adesso ad esempio potremo attaccare usando entrambe le mani e questo ci offrirà la possibilità di colpire contemporaneamente avversari posizionati sui lati opposti dello schermo. Il team ha inoltre modificato l'interfaccia utente, i menu e la mappa. Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori che The Elder Scrolls V Skyrim VR sarà disponibile dal 17 novembre su PlayStation VR.