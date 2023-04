Skyrim VR si fa next gen con ChatGPT: la nuova frontiera dei GDR è l'IA?

Mentre proseguono i lavori sulla mod di Skyrim con missioni create da ChatGPT, il programmatore indipendente conosciuto come Art From The Machine ha deciso di integrare l'ormai celebre IA generativa nella versione VR di Skyrim per rendere ancora più immersiva l'esperienza ruolistica del kolossal Bethesda.

Attraverso l'algoritmo 'intelligente' di ChatGPT tornato disponibile in Italia e con l'ausilio di software per la sintesi vocale come xVASynth e Whisper, il modder ha letteralmente stravolto il sistema di gestione dei personaggi non giocanti di The Elder Scrolls V Skyrim per consentirgli di rispondere a qualsiasi genere di domanda postagli dai giocatori.

Il sistema elaborato da Art From The Machine, oltretutto, non si limita a fornire sul momento delle risposte coerenti al contesto ruolistico di Skyrim ma consente ai PNG di ricordare le conversazioni avute con il Sangue di Drago, seppur con tutte le attuali limitazioni tecnologiche di un'IA generativa che non ha 'consapevolezza' delle frasi scritte.

L'utilizzo dei programmi di sintesi vocale rende inoltre possibile dialogare con i PNG e ricevere delle risposte coerenti: in questo modo, i giocatori possono chiacchierare con i personaggi secondari e lasciare che il software Whisper si premuri di 'convertire' la voce in testo.

Nel filmato dimostrativo realizzato dal modder si può osservare l'autore di questo progetto fan made (tuttora in fase di sviluppo) scambiare due battute con Ulfberth War-Bear, con quest'ultimo che risponde correttamente ai dubbi sollevati da Dovahkiin sull'orario di apertura dei negozi di Whiterun. Che sia davvero questo il futuro delle avventure in Realtà Virtuale, dei GDR e, più in generale, dei videogiochi? Fatecelo sapere con un commento.