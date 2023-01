Skyrim x Batman è la mod crossover per PC che davvero non t'aspetti

The Elder Scrolls: Skyrim non smette mai di stupire, nemmeno a diversi anni dalla sua uscita. La community di appassionati continua a supportarlo con progetti di espansione contenutistica ed estetica non ufficiali, tra cui figura anche il recentissimo crossover Batman x Skyrim, realizzato dal modder 'Tenebris'.

Il pacchetto di modifiche in questione, il cui nome è semplicemente 'Batman', introduce nel gioco due outfit ispirati alle avventure videoludiche e cinematografiche del giustiziere mascherato, importati dopo aver ricevuto il via libera niente meno che da Warner Bros. Gli outfit in questione sono i seguenti:

The Dark Knight of the Round Table da Batman Origins

Costume Batman v Superman da Batman Arkham Knight

La mod introduce inoltre una serie di cappucci che vi garantiranno un'ampia scelta a livello estetico. Potete scaricare il pacchetto di crossover tra Batman e Skyrim direttamente dalla pagina dedicata su Nexus Mods.

Tuttavia, restando sempre nell'ambito degli aggiornamenti fan-made dedicati al titolo Bethesda, è stata di sicuro la mod di Skyblivion a rubare la scena negli ultimi mesi. Questo ambizioso pacchetto di espansione, in arrivo nel corso del 2025, mira a fornire ai giocatori un'esperienza di gioco totalmente inedita, che vi permetterà di esplorare zone del tutto nuove e di vivere avventure ispirate alla lore ufficiale di The Elder Scrolls. Nel caso in cui voleste saperne di più, potete dare un'occhiata al video gameplay di Skyblivion della durata di circa 4 ore.