Skyrim x The Witcher: una mod aggiunge i Segni di Geralt, ecco il video

Incuranti degli anni trascorsi dal lancio di Skyrim e del richiamo dei rumor su The Elder Scrolls 6, la scena dei modder di TES V prosegue imperterrita la propria opera e, con l'ultimo progetto reso disponibile su PC, guarda a The Witcher per introdurre le kolossal GDR di Bethesda le abilità legate ai Segni di Geralt.

Con A Witcher's Adventure, lo sviluppatore amatoriale conosciuto come Gardden promette di ampliare la già enorme dimensione ruolistica di Skyrim per fare spazio a tantissimi contenuti basati, appunto, sulla serie di The Witcher.

Oltre agli incantesimi basati sui Segni dello Strigo, l'espansione fan made di Gardden offre agli emuli del Sangue di Drago l'opportunità di imbracciare 40 spade inedite e rintracciare decine di nuovi ingredienti nel mondo di gioco per creare pozioni e consumabili originali. A Witcher's Adventure si premura di inserire anche una nuova area esplorabile, dei mostri affrontati da Geralt di Rivia e un albero delle abilità con 33 vantaggi da sbloccare.

Qualora foste interessati, potete scaricare gratis questa espansione amatoriale sulle pagine di NexusMods (trovate in link in calce alla notizia), a patto di possedere la versione PC di The Elder Scrolls 5 Skyrim Special Edition.