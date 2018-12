Skytorn, metroidvania procedurale del team di Celeste, è stato cancellato

Noel Berry ha annunciato la cancellazione di Skytorn, un metroidvania procedurale al quale stavano lavorando, fin dal 2014, parte degli sviluppatori che hanno poi dato alla luce Celeste.

"Non termineremo lo sviluppo di Skytorn", si legge sul blog ufficiale dello sviluppatore. "Sono davvero dispiaciuto per tutti coloro che erano eccitati per questo gioco. Lo eravamo anche noi. Abbiamo riversato tanto tempo ed energia in questo progetto, e siamo incredibilmente tristi per il fatto che non verrà mai messo in vendita come speravamo".

A quanto pare, il team non è stato in grado di trovare una soluzione ad alcuni, grossi problemi di design, la maggior parte dei quali legati alla sua natura procedurale. Berry era talmente affascinato dalla generazione procedurale, che creò una miriade di piccoli prototipi già nel 2012. A lui si unirono ben presto altri sviluppatori ma, come lui stesso ha ammesso, non avevano mai ben compreso su cosa stavano davvero lavorando.

È sempre triste apprendere della cancellazione di un gioco. Fortunatamente, Noel Berry e gli altri ragazzi del team hanno potuto levarsi più di una soddisfazione con Celeste, titolo indie lanciato all'inizio di quest'anno che ha ottenuto un grandissimo successo di critica e di pubblico con oltre 500 mila copie vendute.