Skywind: echi di Morrowind nel nuovo video dell'enorme mod di Skyrim

A che punto sono i lavori su Skywind, la mod che ricrea Morrowind con l'engine di Skyrim? L'ultimo video gameplay confezionato dai modder conferma i passi in avanti compiuti nella concretizzazione di questo sogno coltivato dai fan di lungo corso della saga di The Elder Scrolls.

Il nuovo filmato dimostrativo ci porta a Molag Amur per farci impersonare idealmente i panni di un agente del Tempio del Tribunale. Come per ogni altro aspetto ludico, grafico e contenutistico dell'originario TES 3 Morrowind, anche per la missione de "Il Negromante di Mawia" gli sviluppatori di Skywind promettono di regalarci un'esperienza di gioco familiare ma piena di sorprese e innovazioni.

Lo scopo principale di questa titanica mod è infatti quello di ampliare l'impianto ludico e narrativo originale per fare spazio a tantissime novità legate, ad esempio, alle ambientazioni esplorabili e al sistema di combattimento, per tacere dell'immane lavoro che coinvolge le missioni, le meccaniche di gameplay, il comparto grafico, il sistema di illuminazione e la riprogettazione dell'open world.

Per l'occasione, il team che sta dando forma alla 'mod tripla A' di Skywind ricordano di essere sempre alla ricerca di volontari desiderosi di partecipare alla realizzazione di questa total conversion di Skyrim. Avete già dato un'occhiata al filmato dimostrativo del Remake fan made di Skyrim con Whiterun ricostruita su Unreal Engine 5?