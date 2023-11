Skywind: la mod che ricrea Morrowind in Skyrim si mostra nel trailer di Halloween

Come regalo per le festività di Halloween, gli autori di Skywind, la titanica mod che sta ricreando The Elder Scrolls III: Morrowind all'interno di Skyrim, tornano a mostrare ciò a cui stanno lavorando per la gioia degli appassionati della saga ruolistica di Bethesda.

Skywind è una mod gratuita creata dai fan che risulterà accessibile tramite The Elder Scrolls V: Skyrim. È un progetto che mira a ricreare il mondo di Morrowind con la grafica e le caratteristiche del più recente esponente della serie RPG. Gli autori hanno confermato che l'interfaccia utente, il combattimento, la grafica e i requisiti di sistema di Skywind saranno simili a quelli di Skyrim.

Al momento non c'è una finestra di lancio per quanto riguarda l'ambiziosa mod, di cui abbiamo sentito parlare per la prima volta persino a settembre 2012. A maggio di quest'anno, i modder hanno condiviso un lungo filmato con 15 minuti di gameplay di Skywind, con cui ci hanno concesso un'anteprima più concreta dello stadio di avanzamento del progetto.

Nell'attesa di ulteriori aggiornamenti sullo sviluppo, potete immergervi per qualche istante nel mondo di Skywind tramite il teaser trailer che vi abbiamo riportato in apertura, che ci porta a spasso tra alcune delle ambientazioni di Morrowind ricreate in Skyrim.