Skywind: nuovo gameplay dalla titanica mod di Skyrim che ricrea Morrowind

A un anno esatto dal loro ultimo gameplay di Skywind, gli sviluppatori dilettanti che stanno provando a dare forma a questo ambizioso progetto confezionano un nuovo filmato di gioco che testimonia i passi in avanti compiuti nella realizzazione del loro sogno: ricreare Morrowind con il motore grafico di Skyrim.

L'ultimo filmato dimostrativo rappresenta solo una parte dell'enorme lavoro svolto da questo team di appassionati di giochi di ruolo per riprogettare le regioni di Morrowind, le missioni, le meccaniche di gameplay, il comparto grafico, il doppiaggio e gli effetti audio servendosi dell'engine e degli strumenti dell'editor di The Elder Scrolls V Skyrim.

Le decine di volontari che stanno contribuendo alla realizzazione di questo progetto ambiscono a fare di Skywind uno dei videogiochi amatoriali più importanti che siano mai stati creati. La passione che anima il loro lavoro traspare nelle scene di gameplay che trovate a inizio articolo, con un piccolo assaggio del sistema di combattimento inedito, della diversa progressione delle abilità e della grande cura per i dettagli di ambientazioni e nemici.

Lo sviluppo di Skywind, però, non è ancora concluso e, con ogni probabilità, dovrebbe proseguire per tutto il 2021 e forse anche oltre: per questo, i suoi autori approfittano della pubblicazione del nuovo video di gioco per invitare gli interessati a partecipare alla sua realizzazione in vario modo, ad esempio nel doppiaggio, nella progettazione dei livelli, nella programmazione o nella creazione dei modelli 3D. Per rimanere in tema di TES 5, sapevate che c'è chi ha trasformato Skyrim in Sekiro con 100 mod?