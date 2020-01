Skywind: nuovo video dell'enorme mod che ricrea Morrowind con il motore grafico di Skyrim

Il team di programmatori e designer dilettanti che stanno lavorando su Skywind ci mostrano in video come procede il progetto della loro titanica mod di Skyrim che ambisce a ricreare la mappa di Morrowind con il motore grafico dell'ultimo capitolo singleplayer della saga ruolistica di Bethesda.

Dopo diversi anni di sviluppo e un numero infinito di ore investite nella realizzazione di questo sogno digitale, gli autori di Skywind ci informano che gli sforzi profusi sulla mod stanno dando i loro frutti e che "finalmente riusciamo a intravedere la fine del percorso", anche se c'è ancora molto lavoro da svolgere prima di provvedere alla pubblicazione di questa total conversion come DLC gratuito per i giocatori PC di The Elder Scrolls V Skyrim.

Il nuovo video diario confezionato dal team di Skywind ci consente di apprezzare i progressi compiuti nella creazione delle ambientazioni, delle texture, dei modelli poligonali e di tutti gli elementi grafici correlati al sistema di illuminazione e agli effetti particellari.

Sotto il profilo strettamente ludico, Skywind promette di offrirci anche un sistema combattimento completamente inedito e sganciato da quello di Skyrim, con abilità nuove di zecca e una progressione che si ricollegherà al lore e alla narrazione di Morrowind. Con il contributo degli appassionati che desiderano entrare a far parte di questo progetto, gli sviluppatori di Skywind sperano di lanciare una versione preliminare di questa mod entro il 2020. Per tutte le novità su questo progetto, in calce alla notizia trovate il link al sito ufficiale di Skywind.