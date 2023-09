Slaps and Beans 2: le 5 citazioni più epiche dai film di Bud Spencer e Terence Hill

Bud Spencer e Terence Hill hanno fatto il loro ritorno nel mondo videoludico: la nostra recensione di Slaps and Beans 2 conferma non solo le ottime qualità di questo seguito, ma anche quanto l'opera del Trinity Team sia un autentico tripudio di omaggi e citazioni all'iconico duo italiano che faranno felici gli appassionati

Chiaro, la serie di Slaps and Beans nasce proprio come tributo a Carlo Pedersoli e Mario Girotti, alle pellicole che li hanno resi immortali, pertanto il fan service è alla base di entrambi i giochi con un numero letteralmente sconfinato di richiami. Ma ce ne sono alcuni in particolare che possono mandare letteralmente in estasi chi con questi film ci è cresciuto: eccovi 5 tra le citazioni più epiche ai film di Bud Spencer e Terence Hill.

"Non l'ho mai picchiato prima"

E' subito nei primi minuti di gioco che si incontra uno degli omaggi più simbolici: poco prima di salire sul pullman che darà il via all'avventura, un losco figuro proverà ad intimidire Bud con voce minacciosa dicendogli "questo mi è nuovo, non l'ho mai picchiato prima", salvo poi ricevere in tutta risposta un poderoso cazzotto dal gigante buono. Partire dunque con un ricordo dell'intramontabile Lo Chiamavano Trinità è il modo migliore per sentirsi immediatamente coinvolti nell'avventura.

La barca carica di banane

Il primo minigioco è apertamente ispirato a Banana Joe, e vede Bud e Terence a bordo di una barca piena di caschi del frutto omonimo. Ma mentre nella pellicola del 1982 il buon Bud viaggia sui fiumi in serenità, in Slaps and Beans 2 i due protagonisti dovranno muoversi avanti e indietro attraverso l'imbarcazione per mantenerla bilanciata ed impedendo che il prezioso carico finisca in acqua. Senza dubbio tra i minigame più simpatici di tutto il gioco.

Il gioco della pelota

Una delle sequenze più famose del film Pari e Dispari è la partita alla pelota, con Bud che si traveste da giocatore con tanto di parrucca bionda così da non farsi riconoscere e dare così vita ad uno spettacolare incontro con due avversari competitivi. In Slaps and Beans 2 assistiamo alla medesima scena: travestiti da perfetti professionisti di questo sport, e con la medesima parrucca indossata da Bud, ha inizio un altro minigioco dove tempismo e riflessi pronti sono indispensabili per portare a casa la vittoria.

Gli improbabili esperti di arti marziali

Anche tra i nemici è possibile trovare riferimenti ai film dello storico duo: tra gli avversari che è possibile affrontare nel corso dell'avventura ci sono anche degli strambi "esperti" di arti marziali muniti di vistosi baffoni, intenzionati a riempirci di mazzate ma senza successo. E' una chiara citazione ad una delle scene più divertenti di Nati con la Camicia, quando Bud riceve nella sua stanza d'albero un curioso "pranzo" a base di sicari armati di spade, nunchaku e kung-fu, tanto minacciosi quanto stupidi, facilmente distratti da un improvviso "guarda là!" del mitico Pedersoli.

Il coro dei pompieri

Quando si pensa a Bud Spencer e Terence Hill, la mente viaggia automaticamente al coro dei pompieri tratto da Altrimenti ci arrabbiamo!, forse la sequenza più iconica ed amata con protagonista il duo, complice anche l'esilarante accompagnamento musicale di sottofondo. Ebbene, in Slaps and Beans 2 un intero minigioco in stile Rhythm Game è interamente basato sullo stesso coro, regalando così emozioni, risate e ricordi indelebili.

