Slaps and Beans 2 cita un gioco famosissimo: l'easter egg che non ti aspetti

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di Bud Spencer & Terence Hill Slaps and Beans 2, l'opera targata Trinity Team non è solo un ottimo Picchiaduro a Scorrimento, ma è anche un concentrato di riferimenti ed easter egg che strappano ben più di un sorriso ai fan.

Vi abbiamo elencato le 5 citazioni più epiche ai film di Bud e Terence in Slaps and Beans 2, ma in verità il gioco non si limita soltanto ad omaggiare le iconiche pellicole con protagonista il famoso duo italiano. I più attenti potrebbero infatti notare una spettacolare ed inattesa citazione al personaggio di un famosissimo Run 'n Gun.

Verso le ultime fasi dell'avventura, poco prima dello stage finale, ci ritroviamo davanti a una prigione, pronti per le ultime scazzottate prima dell'epica conclusione. Ma un carcerato in particolare attira subito la nostra attenzione, avendo un aspetto completamente diverso rispetto a tutti i personaggi comparsi in Slaps and Beans 2, eppure dannatamente familiare al tempo stesso. Ebbene sì, stiamo parlando del prigioniero di Metal Slug, che nel classico SNK regala al giocatore importanti armi, munizioni o tesori ogni volta che viene liberato.

Neoll'opera del Trinity Team il personaggio è raffigurato nella stessa identica maniera vista nei vari episodi di Metal Slug, con barba e capelli biondi e lunghissimi oltre ad essere completamente immobilizzato dalle corde. E quando viene liberato, l'animazione è proprio la stessa: si alza, ci fa il saluto militare e scappa via a game levate. Senza alcun dubbio uno degli easter egg più divertenti dell'intero gioco, capace di strappare più di un sorriso ai giocatori di lunga data.