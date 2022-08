Slaps and Beans 2: doppia dose di schiaffi e fagioli con Bud e Terence

Tra gli stand della Gamescom di Colonia c'era anche Slaps and Beans 2, sequel del picchiaduro a scorrimento basato sulle scorribande del leggendario due composto da Bud Spencer e Terence Hill.

Nella cornice dell'evento videoludico di Colonia ci siamo divertiti a dare botte in testa e fulminee calciorotate ai tanti sgherri e villain che popolano gli universi cinematografici con il duo più iconico della commedia all'italiana.

Il nuovo contatto con l'hack'n'slash del Trinity Team e di Buddy Productions ci restituisce l'immagine di una vera e propria gemma fanservice che evolve, amplia e migliora ogni aspetto del capitolo originario, a cominciare dall'aggiunta della cooperativa a 4 e di numerose abilità speciali.

Le scanzonate avventure da vivere nei panni di Bud e Terence vanteranno l'accompagnamento musicale della colonna sonora dei loro film più amati, oltre a tantissimi minigiochi e un sistema di combattimento potenziato.

Il lancio del sequel di Slaps and Beans è previsto nella primavera del 2023 su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Per un ulteriore approfondimento vi invitiamo a leggere la nostra anteprima di Slaps and Beans 2, con Giuseppe Carrabba ci porta nel mirabolante mondo tutto schiaffi e fagioli dei leggendari film con Bud Spencer e Terence Hill.