Bud Spencer & Terence Hill Slaps and Beans 2 esce a settembre: c'è la Demo su Steam!

Lo Steam Next Fest di giugno 2023 offre al Trinity Team l'opportunità di calare gli appassionati degli iconici film con protagonisti Bud Spencer e Terence Hill nei panni dei loro eroi preferiti con la Demo gratuita di Slaps and Beans 2.

La versione dimostrativa della prossima, ambiziosa esperienza in salsa hack 'n' slash di Schiaffi e Fagioli offre ai patiti del genere, e del leggendario duo di attori nostrani, l'opportunità di cimentarsi nelle sfide del quinto livello della campagna principale.

Il nuovo capitolo della serie di Slaps and Beans promette di partire dalle solide fondamente dell'episodio originario per edificare un'impalcatura ludica, grafica, narrativa e contenutistica ancora più divertente, dando così vita a un'esperienza iper-citazionista in pixel art con tanti minigiochi da completare per rievocare le atmosfere delle zuffe coreografate che tanti sorrisi hanno strappato ai patiti delle commedie all'italiana.

La Demo di Slaps and Beans 2 offrirà quindi un antipasto delle reinterpretazioni digitali delle scene più iconiche dei film con protagonisti Bud Spencer e Terence Hill, con migliorie estese al sistema di combattimento garantite dall'introduzione delle abilità speciali e dall'aggiunta della cooperativa a 4 giocatori. Il tutto, sullo sfondo dei brani più rappresentativi degli Oliver Onions.

La Demo di Slaps and Beand 2 è già disponibile su Steam come parte del nuovo Next Fest inaugurato dai curatori del negozio digitale di Valve (trovate il link in calce alla notizia). La commercializzazione del titolo, invece, è prevista per il 22 settembre su PC e console. Per un ulteriore approfondimento, vi invitiamo a leggere la nostra anteprima di Slaps and Beans 2, schiaffi e fagioli con Bud Spencer e Terence Hill.