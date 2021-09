Slaps and Beans 2: il nuovo gioco sui film di Bud Spencer e Terence Hill è su Kickstarter!

Gli sviluppatori italiani del Trinity Team lanciano la campagna Kickstarter di Slaps and Beans 2, il sequel del picchiaduro a scorrimento incentrato sulle avventure vissute da Bud Spencer e Terence Hill nei film che hanno contribuito a trasformarli in veri e propri eroi della commedia all'italiana.

Il secondo atto dell'esperienza hack 'n' slash iper-citazionista darà modo agli appassionati di reinterpretare i personaggi più iconici dei film con Carlo Pedersoli e Mario Girotti, compiendo un vero e proprio tuffo nella memoria in scenari che ricreeranno con una grafica in pixel art i set delle loro mirabolanti avventure piene di zuffe coreografate, di grotteschi cattivoni da prendere a sberle e di brucci ceffi da sfidare a gare di cibo in un mare di wurstel e fagioli in umido.

In questa sua nuova iterazione, Slaps and Beans 2 promette di introdurre una campagna principale ricca di sorprese e di attività da svolgere, con minigiochi che rievocheranno le atmosfere dei film più celebri del dinamico duo di attori italiani, diverse migliorie al sistema di combattimento e la possibilità di accedere a una modalità cooperativa a 4 giocatori. Nella colonna sonora, ovviamente, non mancheranno i brani più rappresentativi di Oliver Onions e persino la mitica "Grau grau grau" cantata da Carlo Pedersoli nel film Io Sto con gli Ippopotami!

L'obiettivo minimo fissato da Trinity Team per finanziare lo sviluppo di Bud Spencer and Terence Hill Slaps and Beans 2 è di 220.000 euro: in base agli stretch goal raggiunti dalla software house bolognese avremo un quadro più chiaro sui contenuti del titolo e sulla rosa di piattaforme su cui vedrà la luce nel 2022. La campagna Kickstarter del mirabolante sequel di Schiaffi e Fagioli partirà il 16 settembre.