Slaps and Beans 2, Renato Casaro firma la cover: tornano Bud Spencer & Terence Hill!

Dopo l'annuncio della finestra di lancio di Bud Spencer & Terence Hill: Slaps and Beans 2, gli sviluppatori di Trinity Team alzano il sipario su di una speciale collaborazione con Renato Casaro.

Famoso per aver creato alcune delle locandine di film più iconiche degli anni '70 e '80 (Rambo, C'era una volta in America e Balla coi lupi, solo per citarne alcune!), l'illustratore ha di recente collaborato anche con Quentin Tarantino in occasione del lancio dell'acclamato C'era una volta...a Hollywood. Con una carriera che si dipana attraverso un periodo di oltre cinquant'anni, Renato Casaro ha accettato con entusiasmo la proposta di occuparsi della copertina di Bud Spencer & Terence Hill: Slaps and Beans 2, che potete osservare di seguito in anteprima:



Entusiasti della collaborazione, gli autori bolognesi di Trinity Team si stanno preparando al lancio del sequel di Bud Spencer & Terence Hill: Slaps and Beans. Il beat'em up a scorrimento laterale porrà i giocatori nei panni dei due celebri attori, pronti ad affrontare una ricca serie di divertenti livelli, tra - letteralmente - schiaffoni e piatti a base di fagioli.

Ricordandovi che potete trovare maggiori dettagli sul titolo italiano nella nostra prova di Bud Spencer & Terence Hill: Slaps and Beans 2, segnaliamo che il gioco esordirà nel corso del settembre 2023 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.