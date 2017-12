Slaps and Beans, FIFA 18 e Basette: A Star Wars Story in diretta oggi 20 dicembre

Per oggiabbiamo in serbo per voi ben tre imperdibili appuntamenti targati, che saranno in grado di accontentare tutti i palati.

A partire dalle ore 17:00 saremo in compagnia di Slaps and Beans, titolo recentemente approdato su Steam in Accesso Anticipato con protagonista una delle coppie più famose in assoluto, formata da Bud Spencer e Terence Hill. Alle ore 19:00 sarà invece il turno della modalità Futmas di FIFA 18 Ultimate Team giocata in compagnia de Il Green. La giornata verrà poi chiusa in bellezza con Basette: A Star Wars Story in compagnia di Tommaso "Todd" Montagnoli, in onda a partire dalle ore 21:15.

Come ormai ben sapranno tutti coloro che ci seguono regolarmente, le trasmissioni andranno in onda sui nostri canali Twitch e YouTube. Vi invitiamo, in particolare, ad iscrivervi al nostro canale Twitch in modo da ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle dirette. La registrazione, inoltre, è fondamentale per poter interagire con la redazione e con gli altri membri della community di Everyeye in chat. Vi aspettiamo!