Slay the Spire 2 è realtà: il sequel del gioco di carte roguelike si presenta in video

L'evento Triple-I Initiative che ha fatto da sfondo al reveal di Vampire Survivors su PC e al DLC a tema Contra offre a Mega Crit Games la vetrina mediatica ideale per annunciare ufficialmente Slay the Spire 2.

Il secondo capitolo dell'apprezzata esperienza interattiva che ibrida i card game alle avventure roguelike promette di riallacciarsi alla medesima formula dell'episodio primigenio per restituirci a schermo un gameplay ancora più profondo e stratificato, con tantissime abilità inedite da sbloccare e avversari ancora più difficili da abbattere per acquisire tesori, equipaggiamenti ed esperienza.

Pur senza mostrare delle scene di gioco propriamente dette, il filmato di presentazione confezionato dal team Mega Crit tratteggia i contorni della trama e preannuncia la presenza di un nuovo personaggio dalle fattezze non troppo dissimili dal Tristo Mietitore (con tanto di falce!).

La fase Early Access di Slay the Spire 2 partirà nel 2025 su PC. In attesa di saperne di più sui contenuti e sulle novità di gameplay di questo ambizioso sequel firmato dai ragazzi di Mega Crit Games, vi invitiamo a ripercorrere insieme a noi la storia di questa IP leggendo la nostra recensione di Slay the Spire.

